Міліція вирішила не втручатися у конфлікт навколо Лук’янівського ринку

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві.

Зокрема, у міліції підкреслили, що вони і в подальшому будуть чітко виконувати покладені на неї обов’язки з охорони громадського порядку виключно в межах своєї компетенції та рамках закону, не підтримуючи жодної з конфліктуючих сторін.

«Вкотре звертаємося до підприємців та інших учасників цих подій з проханням вирішувати усі спірні питання лише в рамках правового поля, не вдаватися до провокативних та незаконних дій, не допускати порушень вимог чинного законодавства”, - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора депутатська фракція «УДАР» у Київраді висловила обурення захопленням Лук’янівського ринку, яке відбулося у неділю, 20 травня, і вимагала від правоохоронних органів негайно втрутитись у ситуацію та навести лад на території ринку.

Як зазначала прес-служба фракції, за повідомленням підприємців, близько 300 невідомих молодиків спортивної статури захопили комплекс ринку, вимкнули живлення.

Загалом конфлікт на Лук`янівському ринку розпочався в середині березня: невідомі неодноразово намагалися захопити ринок, називаючись новими господарями. 15 березня близько 200 підприємців, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», звернулися до депутатів Київської міської ради із проханням створити спеціальну комісію і втрутитися в конфлікт, який виник між новим і попереднім власником акціонерного товариства.

Київська адміністрація запропонувала підприємцям, які торгують на Лук’янівському ринку, перейти на інші комунальні ринки міста.

Сьогодні, 22 травня, заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Пузанов під час зустрічі з ініціативною групою працівників Лук’янівського ринку заявив про намір міської влади та прокуратури оскаржити у судовому порядку продаж Лук’янівського ринку.

За його словами, зараз на розгляді у Київраді перебуває протест прокуратури міста Києва щодо рішення Шевченківської районної ради про включення цілісного майнового комплексу "Лук’янівський ринок" до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Прокуратура Києва також перевірила законність укладення Шевченківською райрадою з ТОВ "Квіткова Галявина" договору купівлі-продажу будівель та споруд Лук’янівського ринку.

За результатами перевірки підготовлено позовну заяву про визнання недійсним цього договору та повернення майна до комунальної власності.

Найближчим часом позов буде направлено до Господарського суду Києва.