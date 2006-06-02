У Дніпропетровську побили народних депутатів?

Партія регіонів вимагає від Генеральної прокуратури України порушити кримінальну справу за фактом “побиття” народних депутатів у Дніпропетровську.

Про це сказано у заяві Партії регіонів, переданій УНІАН.

У документі зазначається, що “2 червня група народних депутатів Верховної Ради України від Партії регіонів вилетіла до Дніпропетровська для того, щоб взяти участь в засідання сесії обласної ради. Однак в місцевому аеропорту, не зважаючи на чудову погоду, не було дано дозволу на приземлення літака. Відтак депутати були змушені приземлитися в Запоріжжі, звідки на автомобілях відправились до місця призначення. У той самий час шестеро народних обранців, які прибули до Дніпропетровська напередодні прийшли в місцеву обласну раду, але їм не дозволили ввійти в приміщення навіть після пред’явлення ними посвідчень народних депутатів України. При спробі все ж увійти в зал засідання обласної ради депутатів брутально побили охоронці підрозділу„Грифон” та місцевого відділення спец-підрозділу „Беркут”.

Партія регіонів глибоко обурена грубим порушенням Конституції України, статей 341 Кримінального кодексу „Про втручання у діяльність державного діяча” та 351 „Про перешкоджання діяльності народних депутатів України та депутатів місцевої влади” і вимагає від Президента України негайно втрутитися в ситуацію для захисту Основного Закону держави та права народних обранців виконувати накази виборців.

Партія регіонів вимагає від генерального прокурора України порушити кримінальну справу за даним фактом. Партія регіонів також звертається до міністра внутрішніх справ України з переконливою вимогою покарати підлеглих йому працівників спец підрозділу „Беркут”, які вчинили напад на депутатів Верховної Ради.

Факт побиття членів парламенту, обраних за списком Партії регіонів, “регіонали” розцінюють як “грубий силовий тиск збоку влади на нашу політичну силу, як намагання загострити протистояння між політичними партіями, як приниження і наругу над мільйонами наших виборців, які довірили високий мандат представникам Партії регіонів”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, близько 20 народних депутатів України і депутатів Дніпропетровської обласної ради - представників Партії регіонів штурмували вхід до приміщення облради за півтори години до початку сесії. Вхідні двері до облради були виламані. Між депутатами і представниками охоронної служби «Грифон» відбулась коротка сутичка.

За словами представника Партії регіонів Олега ЦАРЬОВА, народних депутатів не пропускали до приміщення облради представники служби «Грифон» без пояснення причин. О.ЦАРЬОВ також заявив, що сьогодні звернеться із запитом до прокурора Дніпропетровської області та начальника УМВС області за роз’ясненнями, чому народних депутатів не пропускала до сесійної зали “невідомо ким найнята охоронна структура”.

Голова Дніпропетровської облради Микола ШВЕЦЬ, який взяв слово у сесійній залі, заявив, що вчора було досягнуто домовленості з народними депутатами від Партії регіонів, що вони не братимуть участі у сьогоднішній роботі сесії Дніпропетровської облради. За словами М.ШВЕЦЯ, депутатський корпус облради дійшов висновку, що сесія повинна бути робочою, з конкретними рішеннями.