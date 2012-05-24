Гринів: влада кидає останню карту, яка загрожує розколом країни

Таку постанову озвучив прем`єр-міністр опозиційного уряду Сергій Соболєв сьогодні на засіданні опозиційного уряду, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

За словами С.Соболєва, опозиційний уряд вимагає негайно зняти з розгляду відповідний законопроект, оскільки він загрожує безпеці держави та конституційному ладу.

У свою чергу запрошена на засідання опозиційного уряду доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко переконана, що головна мета цього законопроекту - зробити російську другою державною мовою.

"Цей законопроект підриває державний статус української мови, мови, яка об`єднує і консолідує нашу країну, а також загрожує територіальній цілісності та державній безпеці", - заявила фахівець.

У свою чергу депутат Михайло Косів заявив, що в разі ухвалення цього законопроекту "в Україні з`явиться два сектори: один, який говоритиме українською, і інший, який говоритиме російською".

На думку М.Косіва, це може призвести до серйозного протистояння, яке не буде мирним, "тому цей закон злочинний і небезпечний".

Міністр культури опозиційного уряду Ігор Гринів вважає, що внесення цього закону напередодні виборів є простою політичною спекуляцією Партії регіонів.

"Не виконавши жодного зобов’язання у соціальній сфері, маючи повний провал у соціальній політиці, кинута остання карта, яка загрожує розколом України", - наголосив він.

За словами І.Гриніва, цей закон зазіхає на основи конституційного ладу.

"Воля українського народу, висловлена на референдумі на підтримку конституційного ладу тої держави, яку ми будуємо, на сьогоднішній день стоїть під загрозою", - заявив він.

"Цим законом влада ще раз довела свій основний характер: ця влада є окупаційною, вона не представляє інтереси свого народу, вона представляє інтереси олігархів, для яких чим гірша ситуація буде у державі, тим легше їм буде красти гроші; ця влада несе іншу культуру і іншу мову в нашу державу", - сказав І.Гринів.