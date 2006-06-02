У Черновецького з`явилось відчуття, що за ним стежать

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розкритикував роботу столичних евакуаторів автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час розширеного засідання колегії столичної міськдержадміністрації.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ще раз підкреслив, що проблема пробок на дорогах столиці є дуже серйозною, і з кожним днем ситуація погіршується як для водіїв, так і для пішоходів. Він висловив незадоволення тим, як ведеться робота з евакуації автомобілів, припаркованих в недозволених місцях.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що евакуатори не повністю використовують свої можливості і навіть припустив, що «Київшляхсервіс» зараз просто займається “окозамилюванням”. Водночас, на його переконання, кількість евакуаторів необхідно збільшити і з цього приводу попросив в.о. заступника голови КМДА Івана САЛІЯ якомога швидше підготувати тендер на їх придбання.

“Я вас прошу, не ставте ці машини по дорозі мого проїзду, тому що коли я їду на роботу, з роботи, то вони зазвичай стоять там, де їжджу... Хто це такий хитромудрий? Зараз їду, по Хрещатику стоять, розігнали всіх біля мерії, слава Богу... Ось вони стоять, до речі, нічого не роблять, сплять за кермом в себе в машині... Я не хочу їх бачити по дорозі мого проїзду. В мене таке відчуття, що за мною стежать взагалі...”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Виступаючи на засіданні колегії, мер повідомив, що з приводу штрафів за неправильне паркування звернувся до начальника столичної міліції Віталія ЯРЕМИ, і тепер “замість 150 вже штрафується близько тисячі водіїв на день”. “Але я думаю, що й цього мало. Бюджету потрібні кошти, хай буде тисяч десять штрафів”. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ при цьому зазначив, що вважає за необхідне ввести диференційовану систему штрафів.

“Нам треба підготувати закон, щоб штрафи були диференційовані, залежно від того, яким транспортом володіє власник, якщо йому гроші дівати нікуди, хай він платить хоч тисячу доларів. Деякі знахабнілі водії, користуючись тим, що зараз штрафи маленькі (8 грн. - УНІАН), і що ДАІ у багатьох випадках безсила, стали ставити свої автомашини вже в два ряди”, - наголосив міський голова.

Обговорюючи тему заторів на дорогах столиці, він доручив відповідним службам встановити, хто з керівників міста чи держави дозволяє собі перекривати рух по вулиці для свого проїзду.

“Президент їздить як патріот країни, а деякі там сопляки-начальники перекривають дороги. Я хочу знати, що це за люди. Вони є, я бачив, як це робиться. Ще й в два ряди їдуть. В нас нема начальників в Києві, крім Президента, і тому нікому нічого перекривати не можна”, - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Крім цього, він дав доручення провести тендер на придбання для міста спеціальної системи стеження за рухом на дорогах. За попередньою інформацією, вона коштує близько 15 млн. грн. В Києві є поки тільки дві камери, встановлені вздовж Хрещатика, які передають інформацію щодо наявності заторів на дорозі. У випадки виникнення затору зразу реагує ДАІ, яка впроваджує ручне регулювання потоком машин.

Мер також доручив провести громадські слухання за участю водіїв щодо проблем руху на дорогах.