Російські аеропорти не ”засікли” Тимошенко

Служби інформаційно-організаційного забезпечення діяльності уряду Росії спростовують інформацію про таємний візит лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО до Москви та її зустріч із першим віце-прем`єром РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Про це сьогодні повідомляє російське видання «Независимая газета» з посиланням на помічника першого віце-прем`єра Росії Жанну ОДІНЦОВУ.

Крім того, виданню не вдалося прояснити ситуацію через прес-служби московських аеропортів. «У «Домодєдово», «Внуково» та «Шереметьєво» заявили, що не володіють інформацією про приліт ТИМОШЕНКО до Москви», - пише «Независимая газета».

«Якщо вона (Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН) і прилітала, то навряд це був регулярний рейс. Вона або користувалася послугами урядових терміналів, або бізнес-терміналів», - припустив представник прес-служби аеропорту «Домодєдово».

Разом із тим, в аеропорту «Внуково» виданню заявили, що «ні урядові, ні бізнес-термінали не розголошують інформацію про своїх клієнтів, і такі відомості не надають».

Довідка УНІАН. Російське інтернет-агентство Politua.Ru 1 червня повідомило, що Ю.ТИМОШЕНКО 30 травня інкогніто побувала з робочим візитом у Москві. Джерело в адміністрації Президента РФ повідомило виданню, що «Юлія Володимирівна зустрічалася з першим віце-прем`єром Дмитром МЕДВЕДЄВИМ». Ряд депутатів фракції БЮТ цього дня перебували в Москві й повністю могли забезпечувати організаційну та інтелектуальну сторону переговорів свого лідера.

При цьому видання припускає, що якщо Ю.ТИМОШЕНКО була в Москві, то гіпотетично мета її візиту й переговорів (у цей доленосний для української влади час) була б лише одна: залучити офіційний Кремль у внутрішньоукраїнський переговорний політичний процес із обрання прем`єр-міністра України новою Верховною Радою.

Прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Віталій ЧЕПІНОГА спростував цю інформацію, заявивши, що «Ю.ТИМОШЕНКО не була й найближчим часом не збирається до Москви».