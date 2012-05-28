В УПЦ МП кажуть, що Володимир не підписував «мовного» звернення
12:25, 28 травня 2012Політика
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Прес-секретар глави УПЦ МП протоієрей Георгій Коваленко заявляє, що митрополит Володимир не підписував звернення Всеукраїнської Ради Церков до депутатів щодо "мовного" законопроекту.
|Коваленко з`ясує інформацію
"Документ, швидше за все, не підписувався, тому що у канцелярії такого документу немає", - сказав Г.Коваленко.
Водночас, за його словами, ситуація з`ясовується і сьогодні упродовж дня буде оприлюднено офіційний коментар щодо цієї теми.
Як повідомляв УНІАН, 27 травня Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловила стурбованість ситуацією, яка склалась внаслідок внесення до порядку денного та розгляду Верховною Радою законопроекту "Про засади державної мовної політики".
Відповідне звернення було надіслано голові Верховної Ради України Володимиру Литвину і народним депутатам України.
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