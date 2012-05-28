Генсек НОК через скандал зі спекуляцією квитками склав повноваження

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НОК України.

25 травня відбулося засідання юридичної комісії Національного олімпійського комітету, яка розробила рекомендації Виконавчому комітету НОК України щодо принципів створення комісії з розслідування ситуації та внесла кандидатури до її складу.

Того ж дня президент НОК Сергій Бубка скликав позачергове засідання Виконкому НОК. За підсумками засідання був затверджений поіменний склад спеціальної комісії, до якої увійшли представники трьох авторитетних юридичних інституцій. Комісію очолив член вченої ради Київського національного університету ім. Шевченка Сергій Козьяков. Також до її складу увійшли віце-президент Спілки адвокатів України, член Апеляційного комітету УЄФА Ольга Жуковська та голова Спілки юристів України Валентин Загарія.

Після засідання Виконкому генеральний секретар НОК В.Геращенко склав свої повноваження. Разом з тим, він запевнив у готовності до співпраці у розслідуванні справи.

Як повідомляв УНІАН, британська телерадіокомпанія Бі-Бі-Сі за результатами свого розслідування заявила, що генсек НОК України пропонував продати квитки на літню Олімпіаду в Лондоні на суму в кілька тисяч фунтів.

У Великій Британії продаж квитків на Олімпійські ігри на "чорному" ринку є кримінальним злочином, за який передбачено штраф. Крім того, такі спекуляції заборонені і правилами Міжнародного олімпійського комітету.

Сам В.Геращенко стверджує, що нічого протиправного не здійснював.