Тюремники не планують переводити Луценка в колонію до наступного тижня
У Державній пенітенціарній службі України до наступного тижня не планують переводити засудженого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка із СІЗО в колонію.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови ДПтСУ Ігор Андрушко.
|Тюремники ще не визначилися щодо Луценка
«Наразі ще немає остаточного визначення щодо пана Луценка, оскільки не надійшло достатньої кількості матеріалів», - сказав він
На уточнююче запитання, чи може бути відправлений екс-міністр до колонії, якщо його інша справа ще перебуває у провадженні Печерського райсуду Києва, І.Андрушко відповів, що «остаточне рішення буде прийнято на наступному тижні».
Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис грн компенсації МВС за завданий збиток), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.
16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку Печерським райсудом столиці.
Також Ю.Луценку було висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора Ющенка. Ю.Луценка обвинувачують у тому, що у 2009 році на посаді голови МВС він продовжив оперативні заходи щодо розслідування справи про отруєння В.Ющенка.
Цей епізод справи щодо екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року, яка ще перебуває у провадженні Печерського суду.