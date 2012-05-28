Тюремники не планують переводити Луценка в колонію до наступного тижня

Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови ДПтСУ Ігор Андрушко.

Він зазначив, що у пенітенціарній службі ще не мають остаточного визначення, відправляти чи не відправляти Ю.Луценка до колонії для відбування покарання.

«Наразі ще немає остаточного визначення щодо пана Луценка, оскільки не надійшло достатньої кількості матеріалів», - сказав він

На уточнююче запитання, чи може бути відправлений екс-міністр до колонії, якщо його інша справа ще перебуває у провадженні Печерського райсуду Києва, І.Андрушко відповів, що «остаточне рішення буде прийнято на наступному тижні».

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис грн компенсації МВС за завданий збиток), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку Печерським райсудом столиці.

Також Ю.Луценку було висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора Ющенка. Ю.Луценка обвинувачують у тому, що у 2009 році на посаді голови МВС він продовжив оперативні заходи щодо розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Цей епізод справи щодо екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року, яка ще перебуває у провадженні Печерського суду.