Затриманий за акцію УНА-УНСО намагався покінчити з собою?

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як зазначається в повідомленні, окремі ЗМІ стверджують, що такі дії він вирішив вчинити після його затримання працівниками міліції.

Встановлено, що до органів прокуратури столиці звернення від нього про незаконні дії працівників міліції не надходили, поінформували в прес-службі.

Одночасно прокуратурою району перевіряється звернення інших двох громадян про нібито протиправні дії та їх побиття працівниками Святошинського райуправління ГУ МВС України в Києві.

Як нагадали в прокуратурі, Святошинським РУ ГУМВС України в Києві 16 травня порушено та розслідується кримінальна справа за фактом хуліганства та розбою в приміщенні розповсюджувача державних лотерей.

У ході її розслідування працівниками міліції за скоєння вказаних злочинів затримано 4 громадян, яким 25 травня обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

В цей же день за вчинення даних злочинів слідчим було затримано О.Вахнія. 28 травня строк його затримання районним судом продовжено до 10-ти діб.

Хід розслідування кримінальної справи перебуває на контролі прокуратури.

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За версієюсайтуУНА-УНСО, 16 травняо 20.00білястанціїметро"Святошин" представникиорганізаційУНА-УНСОта "ПатріотУкраїни"розгромилипідпільний гральнийзаклад.