КС захистив право нардепів ініціювати денонсацію міжнародних угод

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення КС було оприлюднене сьогодні у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів.

11 січня поточного року Верховна Рада внесла зміни до Регламенту ВР, за якими народні депутати не мають права вносити на розгляд парламенту законопроекти про денонсацію міжнародних договорів.

Передбачалося, що це право повинні мати лише Президент і Кабінет міністрів.

КС вказав, що, відповідно до статті 93 Конституції, право законодавчої ініціативи мають Президент, народні депутати, Кабінет міністрів і Національний банк.

«Конституція України не містить положень, які виключали б можливість народних депутатів України вносити на розгляд Верховної Ради законопроекти про ратифікацію та денонсацію міжнародних договорів», - йдеться у мотивувальній частині рішення суду.

Саме тому КС визнав неконституційною ч. 1 ст. 202 Регламенту ВР у редакції Закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» від 11 січня 2012 року. Це положення втрачає чинність. Рішення КС є остаточним і не може бути оскаржене.