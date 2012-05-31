Регіонал про можливі санкції США: таку я хе…ю навіть коментувати не хочу

Про це Я.Сухий заявив у коментарі УНІАН.

"А чому не було резолюції у зв`язку з ув`язненням Лазаренка, який був в опозиції до Кучми?.. Вибачте, але я таку хе…ю навіть коментувати не хочу. Це звичайнісінький тиск на Україну, який не матиме під собою жодних наслідків. Заборона в`їзду Пшонці до США... Яке щастя - поїхати в Америку! Дурня якась! Це примітивне політиканство. На черзі тепер що, розбомбити Україну? Чи що? Вщент розбити наші промислові гіганти, наші інформаційні центри, визволити ту авантюристку з тюрми й поставити її президентом", - обурився Я.Сухий.

Депутат вважає, що запропоновані санкції у разі їхнього запровадження не матимуть негативних наслідків. "Я не маю таких грошей, аби тримати їх в Америці. Тоді про що тут говорити... Мені взагалі неприємно це обговорювати, бо всі ці речі навколо цієї баби - підлі, цинічні, які б`ють по Україні, а не по Пшонці. Велику проблему знайшли. І що тепер робити? Нехай тоді Сполучені Штати Америки їдуть до нас, лікують наших зеків, тоді нехай судять, кого посадити, кого звільнити. Навіщо тоді нам Українська держава, якщо в нас є люди за кордоном, які то вирішуватимуть?", - заявив Я.Сухий.

"Знаючи схильність Тимошенко роздавати хабарі, мені зараз просто цікаво, у які копієчку їй обійшлися піар-акції на свою підтримку", - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня у Сенаті США – вищій палаті американського законодавчого органу - був зареєстрований проект резолюції із закликом до Державного департаменту заборонити в’їзд Президенту України Віктору Януковичу, генеральному прокурору України Віктору Пшонці та іншим відповідальним за справу колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Проект резолюції розробив сенатор Дж.Інхоф від штату Оклахома.

Резолютивна частина документа складається з 6 пунктів. В ній також пропонується засудити Адміністрацію Президента В.Януковича за політично вмотивоване ув’язнення Ю.Тимошенко, закликати Адміністрацію В.Януковича негайно звільнити Ю.Тимошенко через медичні причини, закликати ОБСЄ не визнавати головування Україні в цій організації в 2013 році до того часу, поки Ю.Тимошенко перебуватиме в ув’язненні, закликати Державну адміністрацію США відкликати посла з Києва та призупинити всі дії посольства до звільнення Ю.Тимошенко, а також закликати НАТО призупинити всі операційні угоди з Україною.

Проект резолюції передано на розгляд до Комісії із закордонних справ.