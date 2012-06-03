Попов хоче об’єднати обов’язки мера та голови КМДА

Голова столичної міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє, що відставка Леоніда Черновецького з посади Київського міського голови не була для нього несподіваною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу журналістам.

«Не було неочікуваним. Він її (заяву) написав 31 травня, наскільки я цю ситуацію знаю… Ми бачились до цього, спілкувались по телефону в робочому режимі. Я знав 31 числа, що він планує написати таку заяву», - сказав О.Попов.

Він повідомив, що, згідно з законодавством, заява Л.Черновецького буде розглянута на засіданні Київради і далі міська влада має звернутися до Верховної Ради з проханням призначити дату виборів у столиці. До виборів обов’язки мера виконуватиме заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега.

На запитання, коли можуть відбутися вибори в Києві, О.Попов підкреслив, що це рішення має врегулювати парламент.

«Виходячи з логіки, то, мабуть, в цьому році. Я не думаю, що потрібно багато часу, щоб якесь рішення було прийнято. Я думаю, що в цьому році», - додав він.

Говорячи про те, коли відбудеться чергове засідання Київради, голова КМДА сказав, що знає тільки про те, що депутати вирішили, що під час Євро-2012 «займатися політикою недоречно», і тому було прийнято рішення провести наступну сесію в липні.

Водночас, зважаючи на заяву мера про відставку, за словами О.Попова, з вівторка, 5 червня, почнуться консультації у фракціях Київради про можливе призначення позачергового засідання Київради.

О.Попов також підтвердив намір у разі перемоги на виборах Київського міського голови просити Президента України Віктора Януковича об’єднати обов’язки мера та голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Л.Черновецький повідомив, що 1 червня написав заяву про відставку з посади Київського міського голови.