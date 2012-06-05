Янукович: Ми скористаємося цією паузою й будуватимемо Європу в Україні
Україна скористається паузою у відносинах із Євросоюзом і будуватиме Європу всередині країни, заявив Віктор Янукович на пленарній сесії "регіонального саміту ВЕФ у Стамбулі .
|Янукович думає, що пауза піде на користь
При цьому глава української держави підкреслив, що в Україні розуміють, що євроінтеграція - це не просто вступ до елітного клубу. "Перш за все, це домашнє завдання, і ми добре розуміємо, що від України багато що залежить", - підкреслив В.Янукович.
Крім того, він зазначив, що в Україні також розуміють, що рішення про розширення ЄС загальмувалося не лише для України, а й, приміром, для Туреччини: "На нашу думку, це хибне рішення, хоча пауза, яка зараз є, можливо, вона піде на користь і Україні, і Європі".
Говорячи про те, що Україна будуватиме Європу всередині країни, В.Янукович зазначив, що йдеться про ті правила, які були б привабливими для партнерів України в світі.
"Ми добре розуміємо, що лише інноваційно-інвестиційна модель розвитку України дасть нам перспективу і можливість піднімати рівень економіки, а значить і рівень життя людей і скорочувати відстань між багатими і бідними", - заявив Президент.