У ПР кажуть, що закон про мову прийнятий без будь-яких порушень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявив член парламентської фракції Партії регіонів, голова Регламентного комітету ВР Володимир Макеєнко.

За його словами, заява представників фракції «БЮТ-Батьківщина» про те, що вони мають намір оскаржити у Вищому адміністративному суді (ВАСУ) голосування по законопроекту про державну мовну політику, суперечить Регламенту Верховної Ради.

«Подавати заяви до судів – це право будь-якого громадянина, незалежно від того, депутат він чи ні. Тільки в цьому випадку у мене виникає питання – при чому тут до ухвалення законопроекту про державну мовну політику Вищий адміністративний суд? Мені не ясна суть претензій опозиції. Якщо її не влаштовують якісь процедурні моменти, то вона може звернутися до Регламентного Комітету ВР зі своєю заявою або прийти на засідання комітету й сказати, в чому були порушення. І тоді комітет розгляне ці скарги й винесе рішення», - зазначив В.Макеєнко.

За його словами, наразі опозиція не зверталася до Регламентного комітету Верховної Ради з наміром оскаржити процедуру голосування по цьому законопроекту.

«Цей законопроект прийнято лише в першому читанні. Як такого закону ще немає – адже має відбутися друге читання. За процедурою зараз народні депутати подають свої поправки. І я знаю, що таких поправок уже дуже багато. Що стосується процедури проходження закону в парламенті в першому читанні, документ був проголосований відповідно до Регламенту Верховної Ради, і ніяких порушень немає», - В.Макеєнко.

Він сказав, що не бачить причин для звернення опозиції до ВАСУ.

«На сьогоднішній день ніяких скарг на процедуру ухвалення законопроекту в першому читанні не було. Й, на думку членів комітету, законопроект був прийнятий із дотриманням усіх процедурних норм і відповідно до Регламенту ВР і Конституції України», - резюмував народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

За це рішення проголосували 234 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. «За» проголосували 187 народних депутатів від Партії регіонів, двоє членів фракції НУ-НС, 25 депутатів від КПУ, двоє - від Народної партії, шестеро членів групи «Реформи заради майбутнього» і 12 позафракційних депутатів.

Пізніше член депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Володимир Каплієнко заявив, що народних депутатів від його групи, картки яких проголосували за мовний законопроект, не було в сесійному залі в той момент.

Сьогодні, 11 червня, народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрій Одарченко і Степан Курпіль подали до Вищого адміністративного суду України позов до парламенту, в якому просять суд визнати недійсними результати голосування за законопроект «Про засади державної мовної політики» й заборонити профільному комітету Верховної Ради готувати його до розгляду в другому читанні.

За словами С.Курпіля, з'ясувалося, що 5 червня в сесійному залі Верховної Ради голосували ті депутати, які перебувають на лікарняному, у відпустках. Насправді ж, як зазначив народний депутат, якщо не враховувати відсутніх, то за скандальний закон проголосувало б усього 172 народних депутата. Тобто при ухваленні законопроекту були порушені процедура голосування, норми Конституції, законів.