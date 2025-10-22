Грем зауважив, що цінує зусилля Трампа щодо закінчення війни, але для досягнення успіху не вистачає бажання Кремля.

Настав час російському диктатору Володимиру Путіну відчути дедалі вищу ціну свого бажання продовжувати війну проти України.

Про це американський сенатор Ліндсі Грем написав у соцмережі Х. Він зазначив, що цінує зусилля президента США Дональда Трампа та його команди покласти край війні РФ проти України. Але, як зазначив сенатор, для цього потрібна згода обох сторін.

"Україна погодилася на пропозицію Трампа про припинення вогню. Тим часом Росія, судячи з усього, наполягає на продовженні кровопролиття", – зазначив американський політик.

Тому, як висловився Грем, настав час Путіну відчути на собі "зростаючу ціну за своє нескінченне бажання продовжувати цей конфлікт".

Сенатор Ліндсі Грем і війна в Україні

У травні Грем попередив, що сенат готовий запровадити проти РФ санкції, які перетворять її на торговий острів. Він зауважував тоді, що виведення військ США з Афганістану зашкодило могутності країни та спричинило агресію в усьому світі. Але, як тоді підкреслив сенатор, це можна змінити, зберігши рішуче лідерство в питанні припинення війни РФ проти України.

А вже в кінці літа Грем припускав, що війна в Україні може закінчитися до Різдва, але тільки в тому випадку, якщо відбудеться тристороння зустріч між Трампом, російським диктатором Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

