Галерея Аполлона, де сталося пограбування, залишається закритою.

Через три дні після грандіозної крадіжки історичних коштовностей найбільший музей світу Лувр знову відкривається для відвідувачів. Як повідомив телеканал LCI, музей відкрився 22 жовтня о 9 годині ранку.

Водночас галерея Аполлона, де сталося пограбування, залишається закритою на час розслідування.

Розмір збитків від пограбування, за оцінками прокурора Парижа, склав 88 мільйонів євро.

Раніше безпека музею вже зазнала критики. Президентка Лувру Лоранс де Кар уже 2023 року доручила провести аудит для поліпшення системи відеоспостереження в найбільшому музеї світу. Рахункова палата в попередньому звіті, отриманому кількома ЗМІ після пограбування, також попередила про "значну затримку" у вирішенні цього питання.

Водночас міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс і міністр культури Рашида Даті запевнили, що "нестачі в заходах безпеки не було". Слухання з президентом Лувру в Сенатському комітеті з культури заплановано на цю середу о 16:30.

Пограбування Лувру - що відомо про інцидент

У неділю, 19 жовтня, четверо злочинців проникли в галерею Аполлона. Двоє з них були в жовтих жилетах для маскування під працівників музею. Ще двоє керували скутерами, на яких зловмисники втекли. Рівно за вісім хвилин їм вдалося розбити кілька вітрин і втекти з вісьмома коштовностями. Їх досі не знайшли.

Повідомлялося, що серед викрадених прикрас були тіари, намисто і сережки, які колись належали французьким королевам та імператриці Євгенії.

