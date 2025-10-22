Заяви Лаврова підкреслюють рішучість Кремля досягти своїх початкових військових цілей.

Останні заяви глави російського МЗС Сергія Лаврова про війну в Україні посилають чіткий сигнал про плани Росії у війні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Так, Лавров знову заявив, що Росія не бажає погоджуватися на негайне припинення вогню в Україні, яке не призведе до повної капітуляції України. За його словами, Росія не змінила своєї позиції з саміту на Алясці в серпні 2025 року і їй потрібно не короткострокове припинення вогню, яке "нікуди не веде", а "довгостроковий стабільний мир".

Водночас Лавров сказав, що припинення вогню не усуне "корінні причини" конфлікту, серед яких, за його словами, розширення НАТО на схід і передбачувана дискримінація Україною російськомовного населення.

Аналітики ISW вказують, що ці заяви Лаврова підкреслюють рішучість Кремля досягти своїх початкових військових цілей, незважаючи на вимоги США про негайне припинення конфлікту.

Глава Росії Володимир Путін і високопоставлені представники Кремля неодноразово заявляли, що Росія не погодиться на припинення вогню доти, доки Україна і Захід не виконають вимоги Росії щодо нейтралітету України, усунення законного уряду України, формування проросійського уряду і зміни політики відкритих дверей НАТО.

"Заяви Лаврова є продовженням спроб Кремля дати зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що вимоги про негайне припинення війни несумісні з військовими цілями Росії", - йдеться у звіті.

Переговори Росії та США

Як повідомлялося, зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо, яку очікували цього тижня, "поки що відкладено". Рубіо і Лавров мали провести переговори, щоб підготувати саміт президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті.

Пізніше Трамп заявив, що не хоче проводити з російським диктатором Володимиром Путіним марну зустріч.

