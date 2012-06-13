МЗС не знає нічого про відмову Білорусі видати Борулька

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров. «Немає в мене інформації»,- сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Білорусі відмовилася видати українській прокуратурі П.Борулька, звинувачуваного у розкраданні коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пославшись на те, що видача підозрюваного може завдати збитку суверенітету або безпеці країни.

Як повідомив "КоммерсантЪ-Украина" (№ 90 від 13 червня), за словами першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна, «ми одержали офіційну відповідь Генеральної прокуратури республіки з посиланням на ст. 19 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року. У ній зазначається, що задовольнити вимоги Генеральної прокуратури України про видачу Павла Борулька не є можливим».

Як сказав Р.Кузьмін, відповідно до чинної угоди про співпрацю, білоруська сторона не зобов'язана надавати Україні всю інформацію про причини відмови в екстрадиції.

Р.Кузьмін підкреслив також, що співробітники Генпрокуратури відвідували П.Борулька в Слідчому ізоляторі КДБ Білорусі.

Обізнаний юрист заявив виданню, що, незважаючи на спроби СБУ добитися екстрадиції П.Борулька, його випустили з СІЗО під підписку про невиїзд. "Вже три тижні він спокійно гуляє по Білорусі", - сказав він.

При цьому експерти називають юридично безграмотним формулювання білоруської прокуратури. У ст. 19 конвенції, на яку посилається відомство, йдеться "про відмову в правовій допомозі, якщо вона може завдати збитку суверенітету або безпеці, або суперечить законодавству запрошуваної сторони". У листі Генпрокуратурі уточнюється, що "видача його суперечить законодавству Республіки Білорусь".