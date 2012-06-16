Тимошенко просила євродепутатів подбати про Луценка й Іващенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Хармс заявила на прес-конференції в Києві.

«Я вже тривалий час намагаюся зустрітися з іншими опозиційними політиками, намагаюся отримати дозвіл на те, щоб відвідати пана Луценка, Іващенка і інших, але до цього часу мені це не вдалося», - сказала Р.Хармс, коментуючи свою зустріч з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

За її словами, Ю.Тимошенко під час розмови з депутатами Європарламенту намагалася привернути їх увагу до стану здоров’я інших політув’язнених, а саме Ю.Луценка, та уникала розмов про свій стан здоров’я.

«Я знайома з Ю.Тимошенко з 2004 року. Я познайомилася з нею на Майдані. Стояла з нею разом на сцені. І я вчора побачила зовсім іншу людину ніж ту, яку я знала до цього», - зауважила депутат Європарламенту.

Р.Хармс додала, що Ю.Тимошенко намагається одужати, виконує всі поради німецьких лікарів. Проте, на думку європарламентарія, лікувальний процес не може бути швидким та ефективним через умови лікування та постійний стрес, у якому вона перебуває.

«Що стосується її політичних бачень, то її думки, її бачення були набагато сильніші, ніж в будь-який момент до цього. Вона думає про найбільш широкий спектр політичних проблем, ніж вона це робила до цього», - повідомила євродепутат.

Р.Хармс зізналася, що зустріч з Ю.Тимошенко мотивує її додатково апелювати до Європейського Союзу «більше заступатися за Україну і за покращення стану демократії в країні».

Депутат Європарламенту наголосила, що під час зустрічі з Ю.Тимошенко не обговорювалася можливість її лікування за межами України.

«Влада заперечує таку можливість, тому ми навіть не говорили про умови такого лікування», - наголосила вона.

Р.Хармс додала, що за результатами свого візиту до України підготує звіт та направить його керівникам всіх європейських структур – президентові Єврокомісії Жозе Мануелю Баррозу, єврокомісару з питань розширення ЄС Штефану Фюле, Верховному представнику ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, а також федеральному канцлеру та Президентові Німеччини.