Безсмертний: Суспільство замовило Януковича – і має його

Суспільство формує замовлення на щось – і завжди його отримує. Таку думку висловив колишній віце-прем'єр та посол України Роман Безсмертний в інтерв’ю журналу «Країна».

"Сила обставин може бути різною в різних суспільствах залежно від їх стану. Суспільство замовило Януковича – і має його. Це закон більшості", - зазначив він.

Разом із тим Безсмертний наголосив, що більшість може помилятися.

"Влада відповідає запитам і потребам усередненого рівня суспільства. Якщо прийде навіть геніальна людина і захоче провести реформи, а на це не буде справжнього замовлення від суспільства, то й реформ не буде. Якщо влада лише імітує реформи – це також відбувається з негласного замовлення більшості", - наголосив він.

Безсмертний зазначив, що незадоволені такою ситуацією переважно митці, філософи, люди з високим IQ.

"Але вони живуть трохи в іншому світі, у майбутньому. А більшість людей – у теперішньому. Коли бачиш проблеми майбутнього, то незадоволений від того, що зараз вони не вирішуються. Але це не бентежить більшість, яка бачить тільки теперішнє. 2004 року всі хотіли, щоб влада зробила десять кроків уперед. Але там потенціалу було лише на один. Усі думали: "Заживемо по-іншому". А за рахунок чого? Не було такого потенціалу ні в еліти, ні в суспільства", - вважає колишній віце-прем'єр.