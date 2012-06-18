Янукович-молодший вирішив рятувати українське кіно

Як пише “КоммерсантЪ-Украина”, документи передбачають внесення змін до законів, пов'язаних з кіноіндустрією, а також до Податкового і Митного кодексів. Зокрема, до закону про кінематографію пропонується ввести поняття суб'єкта кінематографії - фізичної або юридичної особи, зайнятої виробництвом, прокатом, дублюванням або тиражуванням фільмів, виготовленням кіноматеріалів. Суб'єктів кінематографії пропонується до 2016 року звільнити від ПДВ і митного збору при ввезенні кіноплівки і фотохімікатів.

Для поступового розвитку кінематографа В.Янукович пропонує скасувати чинну 30-відсоткову частку квотування національних фільмів, обов'язкову для всіх кінотеатрів і телеканалів, і вводити її поетапно: протягом 2012-2013 років - 5%, у 2014 році - 10%, 2015-му - 20%, з 2016-го - 30%.

Водночас, на думку експертів, ця новація призведе до поступової русифікації кінематографа. "Зниження квоти національних фільмів звільнить телеканали від необхідності показувати українське кіно, і нас захлесне російськомовний телепродукт", - вважає колишній голова Державного агентства з питань кіно Ганна Чміль.

Разом з тим представники телеканалів стверджують, що ані 30-відсоткову, ані 5-відсоткову норму показу національних фільмів дотримати неможливо. "В Україні не знімається такої кількості фільмів, нам нема з чого вибирати", - сказав генеральний директор телеканалу ТВi Микола Княжицький.

Для фінансування кіноіндустрії В.Янукович-молодший пропонує також ввести новий податок. Зокрема, для демонстраторів, дистриб’юторів і прокатників фільмів передбачаються щоквартальні відрахування у розмірі 5% валового доходу, а для операторів і провайдерів телекомунікацій - 2%. Кошти мають надходити до спеціального фонду держбюджету, адмініструвати їх буде Держкіно.

Схему розподілу коштів у відомстві поки не коментують. "Це ще обговорюватиметься з депутатами і в комітетах. Це серйозна державна позиція, спрямована на розвиток кінематографа. Законодавчі зміни готувалися впродовж півтора років", - повідомила голова Держкіно Катерина Копилова.

Телекомунікаційні провайдери вважають, що нові податкові збори призведуть до дорожчання послуг. "Інтернет-галузь слід розвивати як інноваційну, а не обтяжувати додатковими податками, - сказав газеті виконавчий директор Інтернет Асоціації України Володимир Куковський. - Оскільки податок розраховуватиметься не з прибутку, а з обороту, послуги інтернету подорожчають, мінімум, на 20%".

Цю точку зору підтримали кінопрокатники. "Податок 5% від обороту призведе до дорожчання квитків у кіно на 10-20% і не допоможе розвитку вітчизняного кінематографа. Українське кіно не буде прибутковим і касовим, у нього дуже маленька аудиторія. Щоб бути прибутковим, фільм має зібрати, мінімум, 4,5 млн дол. касового збору", - вважає співвласник одеського кінотеатру "Золотий Дюк" Владислав Царьов.