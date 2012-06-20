У Газпромі кажуть, що здача Білоруссю своєї труби - приклад для України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив заступник голови правління ВАТ "Газпром", генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр Медведєв.

«Тема української ГТС у всіх на вустах, і я не погоджуся з формулюванням «придбання контролю» над українською ГТС», - сказав О.Медведєв.

За його словами, тут «Газпром» стикається з проблемами, які за межами компетенції економічних суб'єктів.

«Сподіваюся, що економічний розум запанує і рішення взаємовигідне буде знайдено» - сказав заступник голови правління ВАТ "Газпром".

Він відзначив, що «Газпром» ще давно підтримував ідею створення консорціуму з управління української ГТС. За його словами, навіть була створена така організація, куди планувалося залучити німецьких, італійських і французьких партнерів.

«У той час українська сторона, посилаючись на своє законодавство, виключила такий варіант розвитку. Очевидно, що цінність цієї ГТС залежить від обсягу транзиту, який здійснюється через цю ГТС», - сказав він.

О.Медведєв відзначив, що смішно читати в багатотиражних виданнях «таємні думки РФ занапастити ГТС України».

«Ми подали дуже добрий приклад, коли двома етапами стали власниками 100% ГТС Білорусі, і від цього виграла не тільки Білорусь, а й істотно, якщо не зовсім, ліквідовані транзитні ризики», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Президент України Віктор Янукович і Президент РФ Володимир Путін обговорили створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участю України, РФ і Європи.

«Ми чекаємо аудиту міжнародної компанії, що зараз працює з українською ГТС і здійснює її оцінку. Наша мета – створення газотранспортного консорціуму за участю України, Росії та Європи – залишається», - сказав В.Янукович.

Нагадаємо, що переможцем конкурсу з оцінювання вартості активів української ГТС стала «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ). Компанія має провести оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту України, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, до 1 серпня 2012 року.