Попов каже, що йому не потрібні «потьомкінські села»

Як повідомляє прес-служба КМДА , про проблеми та поступ у медичній реформі Олександр Попов дізнавався безпосередньо у лікарів.

Голова столичної держадміністрації здійснив сьогодні інспекційний об’їзд медичних закладів Дарницького та Дніпровського районів. Саме ці райони визначено пілотними у проведенні реформи охорони здоров’я в Києві. За результатами об’їзду очільник держадміністрації висловив невдоволення стосовно невідповідності звітів чиновників реальному стану справ, а також відсутністю гідних умов праці столичних медиків первинної ланки. Очільник КМДА вважає, що мотивація лікарів має стати принциповим базисом реформи галузі.

«Головні завдання тих змін, які зараз відбуваються у медичній галузі – підвищення якості столичної медицини та пошук моделі стимулювання лікарів. Кадровий дифіцит дійсно є в місті і, передусім, у первинній ланці. Але лікарі приїдуть до медзакладів, якщо тут їх чекатиме хороша зарплатня, комфортні умови, надійний соціальний захист та цікаві перспективи. Усе це складає престижність професії. Ті ж умови, у яких нині працюють наші лікарі та медсестри, – це знущання зі статусу медиків та поважного медичного фаху. Тож, на першому етапі реформи ми маємо створити достойні умови праці сімейним лікарям та лікарям загальної практики. Без цього позитивний результат залишиться тільки на папері», – наголосив Олександр Попов.

Голова КМДА додав, що не терпітиме показових звітів, які приховують проблеми. Відтак, ще однією принциповою складовою медичної реформи має стати ефективний менеджмент.

«Нам не потрібні «потьомкінські села». Я розумію, що це дуже складна реформа. Легко вона не відбувалася у жодній країнї світу. Однак, проблеми потрібно вирішувати, а не замовчувати», – наголосив Олександр Попов.

Нагадаємо, сьогодні відбувається засідання Комітету з економічних реформ, присвячене проведенню медичної реформи у Києві.