У неділю відбудуться перші в Україні праймеріз

Про це УНІАН повідомили в Громадському комітеті «Народний вибір 2012».

Як повідомив голова ГОВК, в.о. голови Комітету виборців України у Тернопільській області Павло Левків, 21 червня в Бережанах відбулося засідання Громадської окружної виборчої комісії з проведення попереднього народного голосування - праймеріз по Зборівському виборчому округу.

За його словами, вже сформовано 19 громадських дільничних виборчих комісій, до яких увійшли активісти громадських організацій Громадського комітету «Народний вибір 2012».

«Голосування відбудеться у 78 населених пунктах. Сьогодні ми також затвердили графік роботи пересувних виборчих комісій у населених пунктах, де відбуватиметься попереднє народне голосування», - розповів П.Левків.

«Виборці округу обиратимуть єдиного кандидата від опозиції. Серед запропонованих кандидатур політики, які або заявили про свій намір балотуватися по цьому округу, або фактично розпочали свою виборчу кампанію», - відзначив G/Левків.

Про це УНІАН повідомили в Громадському комітеті «Народний вибір 2012».

Як повідомив голова ГОВК, в.о. голови Комітету виборців України у Тернопільській області Павло Левків, 21 червня в Бережанах відбулося засідання Громадської окружної виборчої комісії з проведення попереднього народного голосування - праймеріз по Зборівському виборчому округу.

За його словами, вже сформовано 19 громадських дільничних виборчих комісій, до яких увійшли активісти громадських організацій Громадського комітету «Народний вибір 2012».

«Голосування відбудеться у 78 населених пунктах. Сьогодні ми також затвердили графік роботи пересувних виборчих комісій у населених пунктах, де відбуватиметься попереднє народне голосування», - розповів П.Левків.

«Виборці округу обиратимуть єдиного кандидата від опозиції. Серед запропонованих кандидатур політики, які або заявили про свій намір балотуватися по цьому округу, або фактично розпочали свою виборчу кампанію», - відзначив П.Левків.