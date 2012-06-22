Ляшко: Турчинов з Яценюком імітують звільнення Тимошенко

Як повідомляється на сайті ВР, відповідний документ зареєстрував 19 червня народний депутат Олег Ляшко (позафракційний, колишній член фракції «БЮТ-Батьківщина» - УНІАН).

У прес-службі Радикальної партії, яку очолює О.Ляшко, поінформували, що законопроект передбачає звільнення з місць позбавлення волі екс-прем’єра Юлію Тимошенко, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, екс-виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іващенка та колишнього міністра екології Георгія Філіпчука.

В пояснювальній записці до законопроекту його автор посилається на резолюцію Європарламенту від 24 травня 2012 року, де євродепутати чітко вказують на політичну вмотивованість кримінальних справ проти колишніх урядовців.

«Цей законопроект не сподобається нікому, - переконаний О.Ляшко. - Ні Януковичу, ні Партії регіонів, ні опозиції. Бо влада думає, як навіки залишити Тимошенко в тюрмі, а Турчинов з Яценюком лише імітують процес її звільнення. Спитайте Яценюка, скільки шампанського він випив, коли посадили Юлю?».

«Тому цей закон покаже, як Партія регіонів хоче виконувати резолюцію Європарламенту, а опозиція – звільнення свого лідера. Я готовий сам на руках винести Тимошенко з колонії. Тільки нехай ці продажні депутати проголосують за закон», - заявив О.Ляшко.