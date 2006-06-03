”Бізнес і політичні партії: вимоги розвитку”. Національна конференція

Розпочне роботу національна конференція "Бізнес і політичні партії: вимоги розвитку". Організатори - Рада підприємців України при КМУ, Інститут Конкурентного Суспільства, Український незалежний центр політичних досліджень і Українська академія європейської інтеграції. В конференції візьмуть участь: голова Ради підприємців України при КМУ Ксенія Ляпіна, народні депутати України Віталій Хомутинник і Дмитро Видрін, голова Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Андрій Дашкевич, радник Президента України Олександр Пасхавер та інші (вул. Госпітальна, 12, президент-готель "Київський", зал "Європейський").