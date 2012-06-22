Кличко сподівається, що Гриценко буде принциповим щодо списку опозиції

Віталій Кличко не отримував від голови партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка жодної конкретної інформації щодо співпраці з владою представників партії «УДАР» чи конкретних фактів про «неправильних» кандидатів. Про це він заявив під час візиту на Черкащину.

Як повідомляє прес-служба партії, коментуючи на прохання журналістів рішення Анатолія Гриценка про приєднання до об`єднаної опозиції, Кличко зазначив, що з повагою ставиться до об`єднавчих рухів колег по опозиційному табору і чекає від них взаємного шанобливого ставлення до позиції «УДАРу» щодо окремого походу на вибори за списком.

«Я з повагою ставлюся до Гриценка, він позиціонує себе як принциповий політик. Проте мене дивує, коли він коментує список нашої партії, якого ще навіть не існує – бо його затверджуватиме партійний з’їзд. При цьому Анатолій Степанович не надав жодного прізвища чи факту на підтвердження своїх слів щодо начебто можливої присутності в нашій політичній силі «тушок» чи «неправильних» кандидатів», – сказав Кличко.

Політик також висловив сподівання, що Гриценко проявить свою принциповість і щодо майбутнього списку об’єднаної опозиції, аби не допустити там присутності людей, які співпрацювали з владою і голосували за Харківські угоди, відставку Тимошенко з посади прем`єра чи Яценюка з посади спікера, за пенсійну реформу чи інші принципові питання.

«Наша партія ще у квітні підписала угоду з рухом «Чесно» щодо критеріїв до майбутніх кандидатів, ми зверталися до наших колег по опозиції щодо необхідності відкрити списки і публічно оголосити критерії до майбутніх кандидатів, аби виборці знали, як опозиція визначає достойних. Я радий, що сьогодні наші партнери сприймають таку позицію і заявили про готовність відкрити списки і визначити критерії. Це допоможе всім нам в демократичному колі сформувати більш якісні списки».

Він розповів, що в партії «УДАР» дуже серйозно ставлять до думки виборців щодо оцінки дій партійців. «Якщо я отримую конкретні факти щодо недостойних дій однопартійців, то по такій інформації приймаються серйозні рішення, аж до виключення таких людей з партії. Зокрема, у Черкасах депутат міськради, який пішов проти партійної програми і рішень партії під час голосувань, був виключений з партії», - наголосив Кличко, додавши, що усвідомлює ту відповідальність, яка лягає сьогодні в першу чергу на опозиційні партії за списки своїх висуванців.