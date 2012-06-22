Кличко сподівається, що Гриценко буде принциповим щодо списку опозиції

10:16, 22 червня 2012
Політика
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Віталія Кличка дивує, що Анатолій Гриценко коментує виборчий список партії УДАР, "якого ще не існує". 

Віталій Кличко

Віталій Кличко не отримував від голови партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка жодної конкретної інформації щодо співпраці з владою представників партії «УДАР» чи конкретних фактів про «неправильних» кандидатів. Про це він заявив під час  візиту на Черкащину.

Як повідомляє прес-служба партії,  коментуючи на прохання журналістів рішення Анатолія Гриценка про приєднання до об`єднаної опозиції, Кличко зазначив, що з повагою ставиться до об`єднавчих рухів колег по опозиційному табору і чекає від них взаємного шанобливого ставлення до позиції «УДАРу» щодо окремого походу на вибори за списком.

 «Я з повагою ставлюся до Гриценка, він позиціонує себе як принциповий політик. Проте мене дивує, коли він коментує список нашої партії, якого ще навіть не існує – бо його затверджуватиме партійний з’їзд. При цьому Анатолій Степанович не надав жодного прізвища чи факту на підтвердження своїх слів щодо начебто можливої присутності в нашій політичній силі «тушок» чи «неправильних» кандидатів», – сказав Кличко.

Політик також висловив сподівання, що Гриценко проявить свою принциповість і щодо майбутнього списку об’єднаної опозиції, аби не допустити там присутності людей, які співпрацювали з владою і голосували за Харківські угоди, відставку Тимошенко з посади прем`єра чи Яценюка з посади спікера, за пенсійну реформу чи інші принципові питання.

 «Наша партія ще у квітні підписала угоду з рухом «Чесно» щодо критеріїв до майбутніх кандидатів, ми зверталися до наших колег по опозиції щодо необхідності відкрити списки і публічно оголосити критерії до майбутніх кандидатів, аби виборці знали, як опозиція визначає достойних. Я радий, що сьогодні наші партнери сприймають таку позицію і заявили про готовність відкрити списки і визначити критерії. Це допоможе всім нам в демократичному колі сформувати більш якісні списки».

 Він розповів, що в партії «УДАР» дуже серйозно ставлять до думки виборців щодо оцінки дій партійців. «Якщо я отримую конкретні факти щодо недостойних дій однопартійців, то по такій інформації приймаються серйозні рішення, аж до виключення таких людей з партії. Зокрема, у Черкасах депутат міськради, який пішов проти партійної програми і рішень партії під час голосувань, був виключений з партії», - наголосив Кличко, додавши, що усвідомлює ту відповідальність, яка лягає сьогодні в першу чергу на опозиційні партії за списки своїх висуванців.

 

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