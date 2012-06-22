Янукович ветував закон авторства свого сина

Відповідні пропозиції оприлюднено на офіційному парламентському порталі.

Так, Президент вважає за необхідне ввести до ПК визначення «програмної продукції».

Крім того, законом про внесення змін до ПК передбачено зниження з 1 січня 2013 року по 1 січня 2023 року ставки податку на доходи фізичних осіб із нинішніх 15-17% до 5%. На думку Президента, ця норма суперечить Конституції, згідно з якою громадяни рівні перед законом.

Крім прямих втрат місцевих бюджетів, зниження в три рази ставки податку на доходи фізосіб для співробітників IТ-компаній може створити прецедент для ініціації відповідних змін до податкового законодавства для працівників інших галузей, яким надаватиметься державна підтримка. «Враховуючи наведене, вважаю неприйнятним зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для працівників суб`єктів індустрії програмної продукції до 5%...» - зазначається в пропозиціях Президента.

Також законом передбачається тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільнити від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції.

Президент зазначив, що серед видів економічної діяльності, які звільняються від сплати ПДВ, є такі, приміром, як консультування з питань інформатизації, діяльність з управління комп`ютерним обладнанням, розміщення інформації на веб-вузлах, а також пов`язана з ними діяльність. «Проте в результаті такої діяльності програмна продукція не завжди створюється, а тому застосування пропонованої Законом пільги до операцій з постачання продукції, створеної в результаті такої діяльності, є проблематичним», - йдеться в пропозиціях Президента.

Крім того, Президент не згоден із запропонованим у законі про держпідтримку розвитку індустрії програмної продукції, зокрема, з тим, що єдиний соціальний внесок для співробітників IT-компаній на 5 років буде знижено: з 36,8% від розміру зарплати співробітника до 36,8% від двох мінімальних заробітних плат.

«Слід зазначити, що введення спеціального режиму нарахування й сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за галузевою ознакою є нічим іншим, як порушенням конституційних принципів захисту державою всіх суб`єктів права власності та господарювання, їх рівності перед законом (ст.13 Конституції України)», - йдеться в пропозиціях Президента.

На його думку, введення запропонованого механізму зниження єдиного соцвнеску призведе до втрат бюджету Пенсійного фонду (за попередніми підрахунками, такі втрати становитимуть до 6 млрд грн на рік), у зв`язку з чим виникне необхідність дотування бюджету фонду.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб`єктів індустрії програмної продукції», який зокрема передбачає тимчасове звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції, створеної в результаті здійснення економічної діяльності - з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року.

Крім того, 24 травня парламент прийняв Закон «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції».

Законом передбачається наступне: тимчасово, в період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року, єдиний внесок для суб`єктів господарювання індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування суб`єктів господарювання індустрії програмної продукції, встановлюється відповідно до першого класу професійного ризику в розмірі, передбаченому законодавством, як частка від сукупної суми, яка дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, помножена на кількість найнятих робітників таких суб`єктів господарювання (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) із урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками в звітному періоді, і сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Також передбачено, що тимчасово, в період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року, єдиний внесок для найнятих робітників суб`єктів господарювання індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування суб`єктів господарювання індустрії програмної продукції, зокрема нерезидентів, встановлюється в розмірі, передбаченому законодавством, як частка від суми, яка дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, помножена на кількість найнятих робітників таких суб`єктів господарювання (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) із урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівником у звітному періоді.

Як відомо, авторами цих законів є група депутатів на чолі із сином президента Віктором Януковичем та заступником голови комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Євгеном Царьковим.