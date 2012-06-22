Кравчук «виношує ідею» подати до суду на Бі-Бі-Сі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Кравчук сказав на відкритому розширеному засіданні Міжнародного правозахисного руху «Світ без нацизму».

«Я думаю, що цей фільм був створений на замовлення. Хто замовник, я не знаю, але я виношую ідею, що нам треба подати в суд на Бі-Бі-Сі», - сказав Л.Кравчук. Він також додав, що фашистсько-екстремістські настрої існують не тільки в Україні, а й в усьому світі.

«Україна не єдина держава, де це відбувається, ми маємо захищати свою честь і гідність», - вважає Л.Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня перший телеканал британського суспільного громадського телебачення ВВС ONE у програмі Panorama показав сюжет на тему нинішнього чемпіонату Європи з футболу під назвою "Стадіони ненависті".

Колишній футболіст збірної Англії Сол Кемпбелл, який коментував відео, зроблене журналістом на одному з українських стадіонів, закликав англійців не їхати на Євро-2012, адже назад «можна повернутися в труні».

МЗС України назвало безпідставним формулювання таких тез і заявило про дискредитацію українців напередодні турніру.