Кравчук «виношує ідею» подати до суду на Бі-Бі-Сі

16:29, 22 червня 2012
Політика
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Леонід Кравчук вважає необхідним подати до суду на Бі-Бі-Сі за фільм, який було показано напередодні чемпіонату Євро-2012 про нібито прояви расизму в Україні.  

Леонід Кравчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Кравчук сказав на відкритому розширеному засіданні Міжнародного правозахисного руху «Світ без нацизму».

«Я думаю, що цей фільм був створений на замовлення. Хто замовник, я не знаю, але я виношую ідею, що нам треба подати в суд на Бі-Бі-Сі», - сказав Л.Кравчук. Він також додав, що фашистсько-екстремістські настрої існують не тільки в Україні, а й в усьому світі.

«Україна не єдина держава, де це відбувається, ми маємо захищати свою честь і гідність», - вважає Л.Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня перший телеканал британського суспільного громадського телебачення ВВС ONE у програмі Panorama показав сюжет на тему нинішнього чемпіонату Європи з футболу під назвою "Стадіони ненависті".

Колишній футболіст збірної Англії Сол Кемпбелл, який коментував відео, зроблене журналістом на одному з українських стадіонів, закликав англійців не їхати на Євро-2012, адже назад «можна повернутися в труні».

МЗС України назвало безпідставним формулювання таких тез і заявило про дискредитацію українців напередодні турніру.

 

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