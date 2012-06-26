ЗМІ: Янукович призначив гендиректором Укроборонпрому людину Ахметова

Президент України Віктор Янукович призначив Сергія Громова генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».

Текст відповідного указу від 26 червня розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим указом В.Янукович звільнив з посади гендиректора «Укроборонпрому» Дмитра Перегудова. У свою чергу "Коментарі" повідомляють, що Громов - менеджер компанії народного депутата від Партії регіонів, власника СКМ Ріната Ахметова "Метінвест холдинг".

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