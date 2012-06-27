Експерт просить пам'ятати, що Конституція України не Конституція США

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, проце М.Добкін сказав під час зустрічі з представниками харківської юридичної школи, які брали участь у розробці Конституції України 1996 року і які нині є членами Конституційної асамблеї.

«Напередодні Дня Конституції зібрався непростий склад учасників обговорення цього знаменного дня. Більшість з них брали безпосередню участь у розробці та ухваленні Конституції 1996 року, і всі без виключення присутні тут сьогодні входять в Конституційну асамблею, яка разом з Президентом України працює над новою редакцією Конституції, яка, я упевнений, буде ще прогресивнішою, ніж нинішня», - підкреслив М.Добкін, відкриваючи зустріч.

Як зазначив президент Національної академії правових наук України, академік НАНУ, член Конституційної Асамблеї Василь Тацій, хоча нинішня Конституції вважається однією з найкращих у світі, вона потребує удосконалення.

«Сьогодні наша Конституція за своїми головними параметрами є кращим зразком законів такого рівня в світі за останній час. Пройдуть ще багато десятиліть, а деякі розділи залишаться незмінними. Проте, при всій значущості цього закону, час показав його певні недоліки. Але головне, 16 років Конституція працювала і працює, і, даючи оцінку їй, необхідно пам'ятати, що це не Конституція США, це постійно працюючий закон з чіткою регламентацією прав, обов'язків, повноважень і багатьох інших речей», - наголосив В.Тацій.

За словами ректора Національного університету внутрішніх справ, члена Конституційної асамблеї Олександра Бандурки, Основний Закон, як і інші закони, не є такою догмою, яка не підлягає перегляду або удосконаленню.

«Конституція своє завдання виконала. Саме за цих конституційних умов Україна побудувала основні державні інститути. Сьогодні в суспільстві дозріла необхідність змін. Їх не можна повністю реалізувати, якщо не буде реформована наша основна правова база - Конституція України», - наголосив О.Бандурка.

Говорячи про нову редакцію Основного закону, голова Харківської облради Сергій Чернова наголосив на необхідності присвятити в документі розділ про органи місцевого самоврядування.

«У новій Конституції повинен бути окремий розділ, присвячений органам місцевого самоврядування. Змінився адміністративно-територіальний устрій, а за 21 рік незалежності не ухвалювався жодний документ, який би його регулював. Рівень зрілості територіальних громад і людей такі, що сьогодні можна більше повноважень передати з центру на місця», - сказав С.Чернов.