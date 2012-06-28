Американські експерти кажуть, що АП створює ілюзію добрих стосунків зі США

Про це у своїй статті на Kyiv Post пишуть колишній посол США до України Стівен Пайфер та старший науковий співробітник програми з енергетики та національної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні Едвард Чоу, повідомляє Тиждень.

«Для президента України Віктора Януковича нинішній рівень ізоляції від західних лідерів є незручним. Зрозуміло, що адміністрація президента хоче створити ілюзію, що він не ізольований та має тісні стосунки з Вашингтоном і президентом США Бараком Обамою…Це показує вражаючий приклад колективного прийняття бажаного за дійсне на Банковій», - цитує видання думку експертів.

Автори статті зі своїх бесід з офіційними особами США склали зовсім іншу картину україно-американських стосунків.

«По-перше, Вашингтон вкрай незадоволений відступом від демократії, який відбувся за Януковича, зокрема вибірковим переслідуванням лідерів опозиції, таких як колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. З цього приводу не існує жодної різниці між Вашингтоном і Європейським Союзом, і тендер Chevron цього не змінить.

По-друге, у нинішніх умовах Вашингтон не має великого інтересу контактувати з Януковичем. Надії та те, що Янукович може мати сильні та позитивні відносини з Обамою, не вирішивши проблеми демократії і верховенства закону, є просто ілюзорними. Сполучені Штати не мають команди, яка виступає на Євро-2012, але навіть якби й мали, то Обама б не поїхав до України, щоб подивитися її гру», - йдеться в статті Чоу і Пайфера.