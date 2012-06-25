Янукович зустрівся з Кіссінджером

15:30, 25 червня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович обговорив колишнім Держсекретарем США Генрі Кіссінджером питання розвитку України у контексті глобальних викликів і світової економічної кризи.

Віктор Янукович і екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер під час зустрічі в Мюнхені. 3 лютого
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі у Києві сторони також обговорили проведення в Україні Євро-2012.

Г.Кіссінджер високо оцінив підготовку України до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу.

Під час зустрічі йшлося про розвиток відносин між Україною та США, а також про реформи, які здійснює зараз наша країна у контексті європейської інтеграції.

 

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