Янукович зустрівся з Кіссінджером

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі у Києві сторони також обговорили проведення в Україні Євро-2012.

Г.Кіссінджер високо оцінив підготовку України до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу.

Під час зустрічі йшлося про розвиток відносин між Україною та США, а також про реформи, які здійснює зараз наша країна у контексті європейської інтеграції.