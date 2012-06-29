Кравчук: Конституційний суд можна покарати, коли прийде час

Про це він заявив в інтерв’ю 5-му каналу, відповідаючи на запитання, чи мають судді КС бути покараними, якщо ухвалювали неконституційні рішення.

«Я думаю, що це зможе зробити Верховна Рада за поданням Президента України», - сказав Л.Кравчук.

Він наголосив, що Конституційний Суд ухвалює ті рішення, які не підлягають оскарженню. «Не може будь-який орган відмінити рішення Конституційного Суду, навіть Верховна Рада, навіть Президент», - сказав Л.Кравчук.

Він підкреслив, що всі без винятку мають виконувати рішення КС. «А правий, чи не правий Конституційний Суд, це будуть визначати, коли будуть оцінювати Конституційний Суд. І має він бути покараний, чи не має, це знову ж вирішуватимуть тоді, коли будуть оцінювати Конституційний Суд», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, фракції об’єднаної опозиції ініціюють створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді. Про це заявив голова Ради об’єднаної опозиції, голова партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що ТСК має розслідувати факт ухвалення КС рішення від 23 грудня 2003 року, яке передбачало, що тодішній Президент Леонід Кучма може балотуватися на третій термін. Крім того, за словами А.Яценюка, ТСК має розслідувати обставини ухвалення рішення КС від 6 квітня 2010 року щодо можливості окремих народних депутатів брати участь у формуванні коаліції, хоча це було передбачено лише для фракцій. Серед інших рішень КС А.Яценюк назвав рішення щодо повернення до Конституції 1996 року без участі парламенту і народу України.