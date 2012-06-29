Кисельов знову сховався від Яценюка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Фронту Змін».

Як наголосили у прес-службі, вкотре програма «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» на телеканалі «Інтер» у день виходу програми відмовляє в ефірі голові Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» А.Яценюку.

«Іще 18 червня Арсеній Яценюк у відповідь на запрошення «Великої політики» підтвердив свою участь в ефірі 29 червня 2012 року. У запрошенні від «Великої політики» зазначалося, що ефір за участі Арсенія Яценюка почнеться о 23.00 і триватиме 1 годину – 1 годину 20 хвилин. Проте о 10.46, 29 червня, гостьовий редактор «Великої політики з Євгенієм Кисельовим» повідомила прес-службі Об’єднаної опозиції «Батьківщина» про неможливість ефіру з Арсенієм Яценюком в цей день», - повідомили у «Фронті Змін».

За даними прес-служби, «гостьовий редактор пояснила це рішення тим, що о 23.00 було вирішено продемонструвати фільм, показ якого раніше був запланований на 24.00».

У прес-службі Об’єднаної опозиції «Батьківщина» вимагають офіційних пояснень від редакції «Великої політики з Євгенієм Кисельовим» щодо відмови в ефірі А.Яценюку і нагадують, що востаннє А.Яценюк брав участь в ефірі програми «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» на телеканалі «Інтер» два роки тому - 14 травня 2010 року. «Ефір з Арсенієм Яценюком уже зривався з ініціативи «Великої політики з Євгенієм Кисельовим». Зокрема, у переддень програми 18 травня редакція повідомила про зміну теми дискусії», - зазначили у прес-службі.

Також редакція програми «Шустер Live» тричі - 25 листопада, 16 та 24 грудня 2011 року - в останній момент перед ефіром відмовляла в участі А.Яценюку, і також мотивувала це зміною теми.