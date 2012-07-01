Суд завтра повернеться до справи Луценка

У понеділок, 2 липня, у Печерському районному суді Києва відбудеться чергове засідання з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, а також підсудних Володимира Тарасенка та Олега Павлєнова у незаконній організації стеження у рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», засідання суду розпочнеться об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Ю.Луценка звинувачують у тому, що у 2009 року на посаді міністра він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка – організував стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Цей епізод справи проти екс-міністра був виділений в окрему справу 21 січня 2012 року.

Як ідеться в обвинувальному висновку, «екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, а також Олег Павлєнов та Володимир Тарасенко (які працювали в Департаменті карного розшуку МВС), будучи представниками влади та службовими особами, вчинили зловживання владою, тобто умисне використання службовою особою та представником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, яке завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка».

За версією слідства, В.Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі В.Сацюка.