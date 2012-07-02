У ПР пропонують обирати спікера по-новому

Проектом передбачається змінити порядок обрання голови Верховної Ради та відкликання його з посади, встановивши, що відповідні рішення приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

На сьогодні, відповідно до Регламенту ВР, рішення щодо кандидатур на посаду голови Верховної Ради приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Даним законопроектом пропонується скасувати нині чинну норму Регламенту, відповідно до якої обраним головою парламенту вважається кандидат на посаду, який отримав більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів від їхньої фактичної чисельності.

Також пропонується удосконалити процедуру прийняття парламентом рішення про відкликання першого заступника і заступника голови Верховної Ради, а також запровадити можливість одночасного обрання голови ВР.

У пояснювальній записці зазначається, що “наслідком прийняття законопроекту буде приведення у відповідність з Конституцією України положень чинного Регламенту, а також вдосконалення процедури обрання голови Верховної Ради України, першого заступника і заступника голови Верховної Ради України та відкликання їх з посад”.