Томенко думає, що регіонали хочуть полякати Литвина і обрати свого спікера

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив заступник голови ВР, один із лідерів партії “Батьківщина” Микола Томенко.

“Таку пропозицію можна розглядати і як тактичний, і як стратегічний план влади”, - сказав він.

Тактичний план, за словами М.Томенка, можна розглядати як інструмент неформального тиску на діючого голову ВР Володимира Литвина, оскільки цілком очевидно, що напередодні виборчої кампанії є розбіжності всередині парламентської більшості.

“У період виборів вони взагалі стануть очевидними, і для того, аби мати інструмент впливу на голову Верховної Ради, пропонуються такі зміни”, - сказав М.Томенко.

Стратегічний план, додав він, розроблений через те, що влада прекрасно розуміє, що максимум, який вона набере на виборах, становитиме 226 депутатів, і то за рахунок перетягування на свій бік мажоритарних кандидатів. “Тому норма про таємне голосування бюлетенями може не дати, навіть шляхом тиску на окремих депутатів, сформувати більшість та обрати свого керівника парламенту”, - сказав М.Томенко.

За його словами, при відкритому голосуванні, через тиск на деяких депутатів, можна скористатися їхніми картками і разово набрати 226 голосів.

“Цей законопроект, який є продуктам виборчого штабу Партії регіонів, скоріш за все, говорить про невпевненість Партії регіонів у своїх теперішніх партнерах і побоювання у новому парламенті не сформувати більшість та втратити контроль над ВР”, - сказав віце-спікер.

Він також не виключив, що згодом нинішня більшість взагалі може запропонувати скасувати таємне голосування і при ухваленні рішень за інші питання. “Тоді це повністю перетворить парламент у філіал Адміністрації Президента. Таємне голосування бюлетенями, яке притаманне європейській демократії, дає вищий ступінь захищеності як конкретній посадовій особі, так і самому представницькому інституту”, - сказав М.Томенко.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Владислав Забарський (фракція Партії регіонів) вніс на розгляд Верховної Ради проект закону, яким передбачається змінити порядок обрання голови ВРта відкликання його з посади, встановивши, що відповідні рішення приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

На сьогодні, відповідно до Регламенту ВР, рішення щодо кандидатур на посаду голови Верховної Ради приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Законопроектом пропонується скасувати діючу норму Регламенту, відповідно до якої обраним головою парламенту вважається кандидат на посаду, який отримав більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів від їхньої фактичної чисельності.

Також пропонується удосконалити процедуру прийняття парламентом рішення про відкликання першого заступника і заступника голови Верховної Ради, а також запровадити можливість одночасного обрання голови ВР.