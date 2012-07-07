Політик: Москва працює над дестабілізацією в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, коментуючи той факт, що тернопільська опозиція не вдається до радикальних заходів.

«Нам треба остерігатися із радикальними діями. Щоб нам з Москви не прислали балканський сценарій і нашими руками його не реалізували. Бо не виключено, що нас спеціально провокують. Можливо, вони тільки цього і добиваються. Москва працює над дестабілізацією в Україні, і треба на все добре зважати, щоб їм у цьому не підіграти», – наголосив В.Фіалка.

Як повідомляв УНІАН, екс-мер Тернополя, голова обласної організації партії «Фронт Змін» Роман Заставний висловив думку, що в Україні необхідно ухвалити закони про повстання та про зброю, аналогічні до тих, що діють у США.