Литвин підозрює, що в депутатів може виникнути спокуса обирати спікера щодня

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що логічним є обрання керівника парламенту шляхом голосування бюлетенями.

Як повідомляє прес-служба ВР, про це В.Литвин заявив у суботу, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції у Житомирі.

Відповідно до чинного Регламенту, сказав керівник парламенту, рішення щодо обрання Голови Верховної Ради ухвалюються більшістю голосів народних депутатів, але при цьому не менше, ніж 300 депутатів повинні взяти бюлетені, «щоб не було спокуси щодня обирати чи змінювати голову Верховної Ради».

У такий спосіб, нагадав він, також обираються Голова і контролери Рахункової палати і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

За словами В.Литвина, якщо ініціатори цього закону хотіли запровадити таку норму для наступного складу парламенту, треба було записати у прикінцевих положеннях, що ця норма набуває чинності з моменту початку роботи Верховної Ради нового скликання.

В.Литвин також зазначив, що він розцінює ухвалення рішення про «мовний» закон і про зміну способу обрання Голови Верховної Ради України «як послідовні кроки - перший і другий».

В.Литвин нагадав, що група народних депутатів звернулася до Конституційного Суду з проханням роз’яснити, чи є конституційним положення чинного Регламенту про порядок обрання Голови Верховної Ради. Конституційний Суд, за його словами, 6 липня надіслав до парламенту лист з проханням представити позицію Верховної Ради з цього питання у зв’язку з підготовкою до розгляду згаданого вище подання. «Такої оперативності Конституційний Суд на моїй пам’яті жодного разу не демонстрував», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня, народний депутат Владислав Забарський (фракція Партії регіонів) вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (щодо обрання, призначення та відкликання посадових осіб).

4 липня ВР ухвалила цей закон.

Закон передбачає зміну порядку обрання голови Верховної Ради та відкликання його з посади, встановивши, що відповідні рішення приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

До цього рішення обрання голови Верховної Ради ухвалювалося таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Ухваленим законом скасовано чинну норму Регламенту, відповідно до якої обраним головою парламенту вважається кандидат на посаду, який отримав більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів від їхньої фактичної чисельності.