Литвин про Мартинюка: Для мене цієї людини не існує

Спікер ВР Володимир Литвин вперше після нервового зриву, спричиненого ухваленням мовного закону, «вийшов у люди».

Голова Верховної Ради побував на Житомирщині - там на майбутніх виборах він спробує обратися до нового парламенту за мажоритарним округом.

На прес-конференції були присутні лише місцеві журналісти, тому реакція Литвина на події останніх днів залишилася майже непоміченою. Спікер намагався реанімувати свою репутацію серед виборців округу, роблячи винуватими всіх навколо, пише Українська правда.

На запитання преси, як Литвин оцінює роль Мартинюка в останніх подіях він відповів одним реченням: "Для мене цієї людини не існує".

Відео з сайту Українська правда