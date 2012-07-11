ПР готується прибрати Литвина

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, про це він заявив учора, перебуваючи у Харкові.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, як буде розгортатися подальша ситуація із роботою парламенту загалом та головою Верховної Ради зокрема, М.Томенко назвав очевидним, що буде взятий за основу наступний сценарій: влада змусить Конституційний суд невідкладно розглянути подання народних депутатів більшості про неконституційність норми, яка передбачає відкликання та обрання голови ВР бюлетенями шляхом участі в цьому не менше як 300 народних депутатів та таємним голосуванням не менше як 226 «за».

За його словами, після того, як Конституційній суд змусять визнати цю норму неконституційною, Верховна Рада збереться на позачергове засідання і картками звільнить нинішнього голову ВР та обере «передвиборчого». М.Томенко відзначив, що «він (новий голова) повинен буде підписати мовний закон, а до виборчої кампанії працюватиме не як голова парламенту, а як спікер Партії регіонів».

«Якщо так відбудеться, цілком очевидно, що Верховна Рада України перетвориться на партійні збори Партії регіонів та наближених до неї політичних партій. Жодної суспільної легітимності таке зібрання, яке голосуватиме за вказівкою Партії регіонів, не матиме», - наголосив віце-спікер.

Водночас він зауважив, що «якщо Конституційний суд визнає норму стосовно обов’язкового таємного голосування бюлетенями за обрання та відкликання голови ВР неконституційною, то це буде абсурдним рішенням, оскільки всі попередні голови парламенту обиралися через таємне голосування». Він зазначив, що тоді, за логікою речей, «всі попередні голови ВР були нелегітимними і всі закони, які вони підписали, – незаконні».