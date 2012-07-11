Колишні партнери Ющенка об'єднуються в окрему партію

Про це пише сьогодні газета«КоммерсантЪ-Украина».

Перший заступник голови партії "Українська платформа "Собор"", народний депутат Анатолій Матвієнко ("Наша Україна - Народна самооборона") заявив, що його партія розпочала процес об'єднання правих політичних сил, які не увійшли до альянсу, створеного на базі партії "Наша Україна" Віктора Ющенка.

"Ми вважаємо, що треба створювати єдину правоцентристську партію. Зараз у переговорному процесі для того, щоб реалізувати цю ідею, бере участь Володимир Огризко (міністр закордонних справ у 2007-2009 роках) та інші колишні члени НУ", - зазначив він.

Як відомо, член президії "Нашої України" В.Огризко вийшов з партії 5 липня, за два дні до підписання «Нашою Україною» договору з Українською народною партією і Конгресом українських націоналістів про спільну участь у виборах.

Джерело газети в керівництві УП "Собор" стверджує, що об'єднання правих партій планується офіційно оформити після парламентських виборів. "Партія не висуватиме виборчий список у загальнодержавному окрузі, передбачається, що такі люди, як Володимир Огризко чи Віктор Матчук (колишній член «Нашої України», після виходу з партії склав депутатські повноваження), зможуть балотуватися по округах від УП "Собор", а потім створити групу або фракцію в Раді", - розповів співрозмовник.

Представники партії "Наша Україна" та їхні політичні союзники не вважають майбутнє партійне об'єднання своїми конкурентами.