Тимошенко вчора зробили томографію і магнітно-ядерний резонанс

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив член Харківського медичного товариства, член міжнародної медичної комісії, яка раніше обстежувала Ю.Тимошенко, директор Інституту патології хребта Національної академії медичних наук Микола Корж.

За його словами, українські медики, які вчора ініціювали зустріч з лікуючим лікарем Ю.Тимошенко Лутцем Хармсом, участі в обстеженні екс-прем’єра не брали.

За словами М.Коржа, проведення цих аналізів члени міжнародної медичної комісії з української сторони рекомендували вже давно. «І Хармс на це вчора легко погодився», сказав М.Корж.

Він зазначив, що українські медики будуть ознайомлені з результатами обстеження Ю.Тимошенко за умови, якщо вона сама дасть на це згоду.