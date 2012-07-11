Генпрокурора не цікавить, що Янукович приймає дорогі подарунки

Генеральний прокурор Віктор Пшонка не бачить підстав для перевірки прокуратурою законності прийняття Президентом України Віктором Януковичем дорогого подарунку на день народження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи не має наміру прокуратура перевірити законність отримання В.Януковичем картини, вартість якої у декілька разів перевищує допустиму для подарунків чиновникам, В.Пшонка сказав: «Я думаю, що в цьому питанні буде можливість визначитись, можна запит зробити в Адміністрацію Президента».

Генпрокурор додав: «Нічого тут особливого немає. У кожного є день народження і кожному вручають подарунки, але все те, що перевищує, ви знаєте, що є порядок визначення, занесення у декларацію. При чому тут прокуратура?».

Як відомо, народні депутати від Партії регіонів подарували на день народження В.Януковичу 9 липня картину із зображенням Свято-Успенської Святогірської Лаври. За даними ЗМІ, картина коштує близько 8 тисяч гривень.