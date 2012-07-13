Двоє російських опозиціонерів шукають політичного притулку

Двоє учасників "Маршу мільйонів", що пройшов в Москві 6 травня і завершився зіткненнями з поліцією, можуть отримати політичний притулок за кордоном до 26 липня, коли назначена чергова акція опозиції на захист фігурантів справи про масові заворушення, пише РІА «Новости» з посиланням на Комерсант .

Узгоджена з владою хода по Якиманці і мітинг на Болотній площі 6 травня завершилися сутичками з поліцією. Постраждали десятки людей з обох сторін, більше 400 демонстрантів було затримано. Після 6 травня опозиція продовжила свої акції у формі протестних "народних гулянь".

Серед затриманих, зазначає видання, був також член незареєстрованої "Іншої Росії" Олександр Долматов. Газета пише, що 13 червня він подав прохання про надання йому політичного притулку на території Нідерландів.

"До мене і на роботу, і додому приходили з обшуками, але я встиг виїхати, перш ніж мені щось встигли пред'явити", - розповів опозиціонер.

За словами Долматова, напередодні він відвідав останнє інтерв'ю в комісії по наданню політичного притулку в Нідерландах, "і з цього моменту чиновники почнуть вирішувати, давати його (притулок) чи ні", пише видання.

За словами Долматова, "швидше за все, відповідь буде позитивною, так як вони запросили дуже багато документів, дуже ретельно все перевірили".

Крім того, за інформацією видання, консультації з юристами з приводу отримання притулку в Мюнхені в четвер почала активістка "Солідарності" Анастасія Рибаченко, до якої в середу приходили з обшуками співробітники СК.

Опозиційний "Комітет 6 травня" планує провести 26 липня масову акцію на підтримку затриманих у справі про заворушення 6 травня. Член "Комітету 6 травня" Ізабель Магкоєва уточнила на прес-конференції, що заявка подана на проведення мітингу в Новопушкінському сквері з ходою по Нікітському і Тверському бульварах. Заявлене число учасників акції - 5000 чоловік.

У четвер керівник столичного департаменту регіональної безпеки Олексій Майоров повідомив, що мерія протягом трьох днів дасть відповідь представникам "Комітету 6 травня" щодо їхньої заявки.