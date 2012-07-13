Суддя Луценка погодилась дослідити ще й том, якого раніше у справі не було

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне прохання прокурор Євген Зінченко висунув після того, як головуюча оголосила про завершення дослідження матеріалів справи і мала перейти до наступної стадії процесу – допиту підсудних – Юрія Луценка, колишніх оперативників Володимира Тарасенка та Олега Павлєнова.

У свою чергу екс-міністр заявив судді на відповідне клопотання, що цей том не має жодного відношення до даної кримінальної справи. «Якщо так, то читайте всі томи, починаючи з першого, а не йдіть на поводу у прокуратури, оскільки це вибірковий підхід», - заявив Ю.Луценко.

Натомість Г.Медушевська задовольнила клопотання прокуратури і почала вивчати матеріали ще одного тому справи.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Ю.Луценка звинувачують у тому, що у 2009 року на посаді міністра він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка – організував стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Цей епізод справи проти екс-міністра був виділений в окрему справу 21 січня 2012 року.

Як ідеться в обвинувальному висновку, «екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, а також Олег Павлєнов та Володимир Тарасенко (які працювали в Департаменті карного розшуку МВС), будучи представниками влади та службовими особами, вчинили зловживання владою, тобто умисне використання службовою особою та представником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, яке завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка».

За версією слідства, В.Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі В.Сацюка.