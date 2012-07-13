У справі Луценка перейшли до допиту підсудних

Як передає кореспондент УНІАН, першим Печерському райсуду Києва дає пояснення екс-співробітник Департаменту карного розшуку МВС Олег Павленов.

Як очікується, наступним буде допитано його колегу Володимира Тарасенка, а після нього – Ю.Луценка.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка.

Ю.Луценка звинувачують в тому, що у 2009 році на посаді міністра він продовжив оперативні заходи щодо розслідування справи про отруєння В.Ющенка – організував стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Цей епізод справи екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.

Як зазначається в обвинувальному висновку, «екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, а також Олег Павленов і Володимир Тарасенко (які працювали в Департаменті карного розшуку МВС), будучи представниками влади і службовими особами, скоїли зловживання владою, тобто умисне використання службовою особою і представником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам (які охороняються законом) Валентина Давиденка».

За версією слідства, В.Ющенка було отруєно 5 вересня 2004 року на дачі В.Сацюка.