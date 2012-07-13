Влада виділила на ремонт доріг до маєтків обраних десятки мільйонів гривень

Показовим є місця ремонту доріг, пише "Український Тиждень".

Зокрема, на ремонт 27 кілометрів дороги до мисливських угідь Віктора Януковича в Сухолуччі виділили 68,69 млн грн. Нововідремонтована дорога на 10 км заглиблюється в ліс. А через 15 кілометрів – на в’їзді у село Сухолуччя обладнано один із КПП.

Тим часом у Донецьку дорогу на вулиці, де живе дружина президента Людмила Янукович, відремонтують за 8,2 млн грн.

Зручно добиратиметься додому в село Плюти, що на Київщині, і міністр юстиції Олександр Лавринович. На ремонт дороги до його села виділили 25,56 млн грн. Серед сусідів Лавриновича - один з суддів Печерського суду та екс-голова Секретаріату президента Олег Рибачук.

Більший розмах - в Одесі. Тут виділили 2,05 млн гривень на ремонт не більше 500 метрів. Ця дорога веде від палацу «регіонала» Сергія Ківалова до п’ятизіркового готельно-оздоровчого комплексу Maristella Club, який приписують родині народного депутата-перебіжчика Юрія Крука. На цьому шляху розташована також земельна ділянка, яку орендує «регіонал» Василь Хмельницький.

Підряд на ремонт цієї ділянки отримав «Ростдорстрой» - фірма з бізнес-угрупування голови фракції Партії регіонів в Одеській міськраді Геннадія Труханова та члена цієї фракції Юрія Шумахера.

Окремо варто відзначити корпорацію «Альтком», власниками якої є донецькі бізнесмені Олександр Тисленко та Сергій Павлічев, та яку приписують до сфери впливу віце-прем'єра Бориса Колеснікова. Станом на середину червня цього року за час дії урядової програми з підготовки до Євро-2012 з 2008 року група компаній «Альтком» отримала підряди на загальну суму 11,94 млрд грн. Більше половини підрядів прийшлись на 2011 рік.

Зокрема, у цьому році «Альткому» виділили 102,52 млн грн на реконструкцію трьох ділянок дороги Знам’янка – Луганськ – Ізварине загальною довжиною 5,5 км. «Альтком» отримає 255,64 млн грн на реконструкцію трьох ділянок загальною довжиною 6,2 км (Таким чином середня вартість робіт становить 41,23 млн грн/км). Також «Альтком» отримав 471,34 млн грнна реконструкцію кількох ділянок дороги Київ – Харків – Довжанський (на Ростов-на-Дону) в обхід міста Лубни. Ще 265 млн грн фірма отримає на реконструкцію автомобільної дороги Запоріжжя – Донецьк (обхід Донецька, четверта черга).

Вражають і окремі торги, проведені за неконкурентною процедурою закупівлі «в одного учасника». Так, у травні укладена угода, згідно з якою трикілометровий шматок траси відремонтують за 69 млн грн. Серед засновників фірми-підрядника - екс-депутат Луганської міськради.

Також у травні фірмі, акціонерами якої є колишній міністр транспорту Леонід Костюченко, а також Сергій Костюченко, який раніше очолював Дніпропетровську службу автодоріг та був секретарем Дніпропетровської міськради, виділили 439 млн грн.

Разом із іншим підрядником вони повинні збудувати автомобільну дорогу Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на Волгоград) на ділянці обходу Дніпропетровська (довжина ділянки - 5,7 км) на суму 504,15 млн грн. Таким чином середня вартість будівництва 1 км дороги без врахування споруд складає близько 48 млн грн.

Також 3,5 млн грн на ремонт доріг в селі Януковича – Нові Петрівці, де знаходиться резиденція президента Януковича «Межигір’я», отримала фірма екс-голова служби доріг (2005-2007) Миколи Скоростецького.

Заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфіменко та головний тренер української збірної з мотокросу Сергій Пащинський за 24 мільйони відремонтують дороги в Бучі та Білій Церкві(Київська область).

А у Харкові фірма призначеного у 2010 році радника Геннадія Кернеса Володимира Чумакова отримала у квітні цього року 19,22 млн грн на ремонт вулиці.

Цього року на утримання доріг вже провели тендери регіональні Служби автодоріг. Суми торгів різняться від 48 млн грн (Чернівецька обл.) до 499,98 млн грн. (Харківська обл.). На суму менше ста мільйонів гривень провели тендери на Волині, Житомирщині, Закараптті, Івано-Франківщині, Полтавщині, Хмельниччині.

Наразі тендери проведено ще не у всіх регіонах, також в окремих регіонах проведено не всі закупівлі щодо утримання доріг.