Активісту “Пори” Сергію Євтушенку відмовили у в’їзді до Росії
12:30, 05 червня 2006Політика
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Справа перебуває на особливому контролі МЗС
Сьогодні у Москві в аеропорту „Шеремет’єво-1” російські прикордонники не пропустили на територію Росії громадянина України Сергія ЄВТУШЕНКА, після чого він був змушений відбути до України.
Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Василь ФІЛІПЧУК, справа перебуває на особливому контролі МЗС України та Посольства України у Російській Федерації.
Довідка УНІАН. С.ЄВТУШЕНКО, 1975 року народження, виконавчий директор громадської організації "Інститут Євро-Атлантичного співробітництва" є членом Громадянської партії "Пора". У березні С.ЄВТУШЕНКУ та лідеру “Пори” Владиславу КАСЬКІВУ було відмовлено у в’їзді до Білорусі.
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